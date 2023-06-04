إبداعات مصممات إماراتيات تجذب زوار «معرض جواهر»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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جذبت إبداعات مصممات إماراتيات زوار النسخة الـ 4 من معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث تمكنّ من ابتكار تصاميم جديدة في عالم المجوهرات.

وبادرت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بتصميم جناح خاص، يحمل عنوان «منصة المصممين الإماراتيين»، يتيح الفرصة للمواهب الإماراتية الشابة والمبدعة لدخول عالم صناعة المجوهرات، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال، من خلال ابتكار العلامات التجارية القادرة على المنافسة، والوصول إلى العالمية في سوق يحقق عوائد مالية مجزية.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض شهد مشاركة فاعلة من قبل الشابات والشباب الإماراتيين المهتمين بمجال صناعة الذهب، مقدراً دور رواد الأعمال الإماراتيين الشباب وجهودهم المستمرة في ابتكار المنتجات وإطلاق المشاريع، التي تتماشى مع حاجة الأسواق المحلية والعالمية، مبيناً أن «منصة المصممين الإماراتيين» ستشكل حافزاً لمزيد من المبدعين في هذا المجال لدخول عالم تصميم المجوهرات.

وقالت عبير الربيدي، مصممة مجوهرات ومتخصصة في الرسوم المتحركة بالجامعة الأمريكية، إن منصة المصممين الإماراتيين شهدت إقبالاً من الزوار، كما أنها عرضت تصاميمها، التي وجدت رواجاً، مبينة أن أبرز تصاميمها مستوحاة من الخط العربي والفن العربي، وتم دمجها مع الأحجار الكريمة، كما أن لديها أكثر من 15 نوعاً من اللؤلؤ، كما أن كل قطعة يتم تصميمها لتكون لها طريقة كتابة معينة.

بدورها أشارت ظبية الفلاحي، مصممة مجوهرات، إلى أنها تعمل في عملية تصميم المجوهرات منذ 6 سنوات، ثم بدأت تسوق لتصاميمها منذ عام، والتي أكدت أنها وجدت رواجاً وقبولاً من قبل زوار المعرض، كما أنها صقلت موهبة التصميم بالدراسة في أحد المعاهد بدبي.

وتقول هاجر سامرائي، مصممة مجوهرات، إنها بعد أن أكملت دراسة الصيدلة بجامعة عجمان دخلت غمار تصميم المجوهرات، حيث تم إطلاق أول تصميم في معرض المجوهرات بإكسبو الشارقة، كما أن كل التصاميم تعد خصوصاً أن عملية التصنيع تتم بأحد المصانع في دبي.

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