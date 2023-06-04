283 % قفزة صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي 283 % إلى 837.95 مليون درهم، في نهاية تداولات مايو الماضي، مقارنة مع صافي استثمارات بلغ 218.76 مليون درهم، خلال شهر أبريل، ما يؤكد مواصلة المستثمرين الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في سوق دبي على نحو فاق توقعات أكثر المحللين تفاؤلاً بأداء الشركات التشغيلية.

ويعد المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية الأعلى منذ أكثر من سنوات عدة، الأمر الذي يعزز من فرص جذبها مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة.

وجاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء بقيمة 3.11 مليارات درهم، خلال مايو مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 2.3 مليار درهم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي انضمت إلى قائمة المشتريات في تلك الفترة مواطنو دول الخليج بصافي مشتريات بلغ 248.3 مليون درهم، بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 821.2 مليون درهم تقريباً مقابل عمليات بيع، بقيمة نحو 572.9 مليون درهم.

وفي المقابل اتجهت استثمارات العرب إلى البيع بسوق دبي المالي، محققة صافياً، بلغ نحو 57.2 مليون درهم، خلال الشهر الماضي، نتيجة عمليات شراء بقيمة 947.45 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 1.004 مليار درهم. وسجل مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات مايو الماضي ارتفاعاً بـ0.9 %، مسجلاً مستوى 3576.63 نقطة، مدعوماً بأسهم قطاعي العقار والصناعة.

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