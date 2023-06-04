5 % نمو استثمارات الصكوك الوطنية

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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أعلن محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن استثمارات الشركة نمت 5 % حتى مايو الماضي، متوقعاً أن يصل النمو السنوي إلى 9 %.

وقال، لـ«البيان»، إن الشركة تدعم وتستثمر في الصكوك الخضراء التي تصدر من المؤسسات المعنية بمبادرات الاستدامة لتخفيض انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن الشركة لا تخطط للإدراج في الأسواق المالية، وأنها تمتلك السيولة المالية الكافية.

وذكر محمد قاسم العلي، أن الشركة تسعى لإطلاق منتجات ادخارية تتناسب مع احتياجات العملاء من الموظفين، إضافة إلى العمل مع أصحاب الشركات والمؤسسات لاستثمار مبالغ نهاية الخدمة للأخوة الوافدين لتنميتها من قبل أصحاب العمل، بالتزامن مع زيادة الوعي بأهمية الادخار، خصوصاً من سن مبكرة.

وأشار إلى تيسير اشتراك فئة العمال المقدر عددهم بـ 5 ملايين لدعم الشمول المالي لافتاً إلى أن نمو فئة السيدات المستثمرات لدى الشركة 14 % خلال العام الماضي.

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