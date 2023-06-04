خبراء: دبي تتأهب لطفرة فندقية جديدة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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توقع خبراء فندقيون أن تشهد دبي طفرة فندقية جديدة مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، المخطط الجديد لمشروع «نخلة جبل علي»، في ظل اهتمام العديد من المجموعات الفندقية العالمية بالحضور في هذه الوجهة الجديدة وتعزيز خطتها التوسعية في الإمارة للاستفادة من الزخم السياحي المتوقع في الفترة المقبلة.

وأبدت العديد من الفنادق رغبتها في الوجود في هذه الوجهة السياحية بشكل خاص أو زيادة حصتها السوقية من الغرف الفندقية داخل دبي بشكل عام، ولا سيما أن هذا المشروع سيكون له انعكاس كبير على التدفقات السياحية إلى دبي عند اكتماله، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أداء الغرف الفندقية في الإمارة.

وأكد الخبراء أن المشروعات التي يتم الإعلان عنها في دبي بشكل متواصل، مثل مشروع «نخلة جبل علي» تشكل دافعاً للشركات الفندقية لزيادة استثماراتها داخل دبي لتكون جزءاً من حركة التميز السياحي والفندقي التي تعيشها الإمارة، مشيرين إلى أن ما أنجز في دبي بشكل عام من مشروعات عملاقة ومتميزة جعل منها ضرورة لأي شركة تعمل في المجال الفندقي أو السياحة وتريد أن تعزز من نجاحاتها.

ازدهار سياحي

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المشروع الجديد يوفر فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من نجاح القطاع السياحي في دبي، مشيراً إلى أن المجموعة ملتزمة تعزيز عملياتها التوسعية في الإمارة التي تعد من أهم الأسواق بالنسبة لها.

وقال إن مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» عبر مختلف علاماتها التجارية تتطلع إلى الحضور في هذا المشروع والإسهام في نمو وتطوير القطاع السياحي في دبي بشكل عام، ولا سيما أنه سيسهم في تقديم خيارات جديدة لزوار دبي القادمين من جميع أنحاء العالم. وأضاف إن اعتماد المخطط الجديد للمشروع سيعزز مكانة دبي في خريطة السياحة العالمية، كما أن المشروع الجديد يعد مؤشراً حقيقياً إلى مستقبل القطاع في دبي.

وقال سيغفريد نيرهاوس، نائب رئيس «دويتشه هوسبيتاليتي» في الشرق الأوسط، إن مشروع «نخلة جبل علي» يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز السياحة والاستثمار في قطاع الفنادق بدبي، مشيراً إلى أن المجموعة تتطلع إلى المشاركة في هذا التطور والتوسع في هذه الوجهة وفي الإمارة بشكل عام في حال توافرت الفرص التي تتناسب مع خطط المجموعة.

وأكد التزام الشركة دعم نمو صناعة الفنادق والضيافة في دبي وفي الإمارات عموماً، مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي للمشروع يتمثل في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية فريدة.

فرص استثمارية

ورأى محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لفنادق «تايم» أن المشروع يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الفندقية العالمية والمحلية، وخاصة أن دبي بحاجة إلى الغرف الفندقية الشاطئية في ظل ارتفاع الطلب على هذه الفئة من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن فنادق «تايم» ستحاول الاستفادة من هذه الفرص والحضور في هذه الأيقونة السياحية الجديدة.

وأكد أن انعكاس المشروع الجديد سيصل إلى جميع أنحاء دبي ولن يقتصر على «نخلة جبل علي» لأن المشروع الجديد سيسهم في زيادة التدفقات السياحية، وسيعزز المنافسة بين الفنادق لزيادة حصتها السوقية في الغرف الفندقية في الإمارة.

مؤشر إيجابي

وأوضح حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق «كارلتون» أن إطلاق المشروعات الكبيرة في دبي مثل مشروع «نخلة جبل علي» يشكل مؤشراً إيجابياً للمجموعات الفندقية والشركات السياحية عن مستقبل القطاع في دبي، كما يحفز الشركات على تعزيز حضورها في الإمارة، مشيراً إلى أن مجموعة فنادق «كارلتون» ستحرص على الحضور في هذه الوجهة الجديدة في حال توافرت الفرص التي تتناسب مع خطتها التوسعية.

وأضاف إن ما أنجز في دبي في الأعوام الماضية من مشروعات متميزة يؤدي دوراً مهماً في تشكيل الخطط التسويقية للشركات الفندقية والسياحية، ولا سيما مع مواصلة الناقلات الوطنية عملياتها التوسعية وخاصة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، إضافة إلى عودة العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من مطار دبي.

وقال إن مشروع «نخلة جبل علي» يوفر فرصة كبيرة للاستثمار في الفنادق الشاطئية التي تعد الأفضل أداءً في دبي على مدار العام، علماً بأن المشروع الجديد سيوفر أكثر من 110 كيلومترات من الشواطئ.

وأوضح أن شهية الاستثمار في القطاع السياحي في دبي ما زالت عالية مع ضمان العائد وقلة الأخطار وذلك على الرغم من تضاعف الطاقة الاستيعابية الفندقية في السنوات الأخيرة.

وجهة جديدة

من جهته، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «روتانا» لإدارة الفنادق، إن مشروع «نخلة جبل علي» يسهم في تعزيز الاستثمارات السياحية والفندقية في الإمارة ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع، مؤكداً أن «روتانا» ملتزمة دعم نمو صناعة الفنادق والضيافة في دبي بما يعزز ريادة القطاع.

وأضاف إن إعلان المخطط الجديد له أهمية كبيرة بالنسبة للمجموعة ولجميع العاملين في قطاع صناعة الضيافة، ولا سيما أن المشروع بالتفصيلات التي تم الكشف عنها والتي تتضمن شواطئ تزيد على 110 كيلومترات سيشكل وجهة سياحية جديدة في دبي تلبي رغبات الزوار باختلاف أعمارهم وجنسياتهم.

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