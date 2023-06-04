«إل جي تي»: تدفق الأثرياء على دبي يتيح آفاقاً واسعة للمصارف

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد الأمير هوبرتوس فون أند زو ليختنشتاين، عضو مجلس إدارة مجموعة «إل جي تي» العالمية للخدمات المصرفية، أن التدفق الهائل للأشخاص من أصحاب الثروات الشخصية الصافية الطائلة على دبي في الفترة الأخيرة للعيش فيها بصفة دائمة يتيح آفاقاً واسعة للمصارف والمجموعات المصرفية المتخصصة في إدارة الثروات الشخصية والعائلية.

قصص مذهلة

وقال الأمير هوبرتوس لـ«البيان»: تشهد الإمارات في الوقت الراهن فترة رائعة، ولمست ذلك بنفسي في زيارة قمت بها إلى مكاتبنا في مركز دبي المالي العالمي وسررت بذلك وبالاجتماع إلى عدد من رواد قطاع الأعمال الذين يروون قصصاً مذهلة ونابضة بالحياة عن تطور دبي. وتعتمد العائلات الثرية في الشرق الأوسط على منتجات وخدمات وخبرات تتجاوز الخدمات المصرفية الخاصة التقليدية.

وبصفتنا عائلة وشريكاً مصرفياً دولياً، ندرك ونتفهم تحديات إدارة الثروة بنجاح عبر الأجيال. ومع نمو العائلات بشكل أكبر، تبرز تساؤلات تشمل كيفية الحفاظ على القيم المشتركة عبر الأجيال، وكيف يمكن تأمين انتقال الثروة.

وأضاف: عند إلقاء نظرة على الأرقام، نجد أنها بلغت تلك المكانة فعلاً. في الماضي، كانت الشركات العائلات التي تبحث عن إنشاء مكتب مالي لها تختار مواقع، مثل لندن أو سنغافورة أو الولايات المتحدة أو سويسرا بينما نشهد توجه المزيد منهم نحو إنشاء مكاتب عائلية في دبي. ولا شك في أن المبادرات التي تقودها الإمارة بهدف تعزيز الشركات العائلية لها دور كبير في بروز دبي مركزاً مالياً مرموقاً كما نشهد نمطاً من هجرة أصحاب الثروات إلى الإمارات.

وتشمل أهم العوامل التي تسهم في تلك الهجرة موقعها الاستراتيجي قرب أوروبا وآسيا وأفريقيا، وسهولة ممارسة الأعمال هنا وجودة الحياة الممتازة.

ثروات

وتطرق إلى اهتمام الإمارات، وبصفة خاصة دبي، بالحفاظ على الشركات والثروات العائلية، ودور هذا الاهتمام في تشجيع الكيانات المصرفية مثل «إل جي تي» وفي تهيئة مناخ ملائم للعمل لها، وقال: أصدرت الإمارات قانوناً جديداً لإنشاء الشركات العائلية ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير من سنة 2023.

وتعكس هذه التطورات حقيقة مفادها أن الإمارات، وبصفة خاصة دبي، تركز باستمرار على قضايا الشركات العائلية، وأرى ذلك التركيز ميزة تنافسية رئيسة لمركز دبي المالي.

وقد شهد عدد كبير من الشركات العائلية في دبي نمواً لافتاً من مؤسسات صغيرة إلى شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في العقود القليلة الماضية. ويثير ذلك تساؤلات حول الحوكمة، وانتقال القيادة، والحفاظ على إرث الأسرة، وهذه الموضوعات مهمة جداً لعائلتنا، إذ واجهنا التساؤلات نفسها مرات عديدة على مدى تاريخ العائلة. ونتيجة لذلك، صقلنا خبرات متميزة وغير متحيزة.

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