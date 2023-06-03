أسهم الإمارات تضيف 100 مليار درهم لرأسمالها السوقي منذ بداية 2023

المصدر: وام

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 100 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال الخمسة أشهر الأولى، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي في سوق أبوظبي، وإدراج "إم بي إم إي" كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة "نمو" بسوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي، فيما شهد سوق أبوظبي إدراجاً جديداً لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مع مطلع يونيو الحالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.307 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 2.685 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و621.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 188 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 152.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و35.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 41.5 مليار سهم منها 23.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و17.8 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.04 مليون صفقة في السوقين.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي عند مستوى 9232.89 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9406.57 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 21.5% والعقار بنسبة 14% والاتصالات 0.93% والطاقة 0.85%.

وصعد في سوق أبوظبي "أمريكانا" بنسبة قاربت 39.4% و"أغذية" 22.6% و"أدنوك للحفر" 21.8% و"الدار" 15.1% و"موانئ أبوظبي" 14.3% و"أدنوك للغاز" 10% و"أبوظبي الإسلامي"9.77% و"الياه سات" 2.4% و"بروج" 2.4%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 48 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 12.8 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 9.5 مليارات درهم، و"أبوظبي الأول" 7.16 مليارات درهم و"الدار" 6.2 مليارات درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 7.21% أو ما يعادل 240.5 نقطة خلال الخمسة أشهر الأولى ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3576.63 نقطة في نهاية مايو الماضي، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 11.5% والعقار 10% والخدمات 8.3% والمالية 6.1%.

وارتفع "الإمارات دبي الوطني" 5% و"إعمار العقارية" 4.83% و"ديوا" 8% و"إعمار للتطوير" 19.5% و"تيكوم" 8.5% و"العربية للطيران" 5.5% و"سالك" 24% و"دبي للاستثمار" 1.5% و"إمباور" 29%، فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 370%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مستقطباً سيولة بنحو 9.5 مليارات درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 3.2 مليارات درهم، و"دبي الإسلامي" 2.8 مليار درهم، و"مصرف عجمان" 2.5 مليار درهم.

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