شراكة بين «كي ون ريالتي جروب» و«هارمونيك شيبس»

المصدر: دبي - البيان

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تم الإعلان عن شراكة بين شركتي «كي ون ريالتي جروب» و«هارمونيك شيبس» لإدخال القياسات الحيوية في المجال العقاري في دبي.وتشهد صناعة العقارات في دبي نقلات نوعية كبيرة، مع هذا التركيز المتزايد على إيجاد بيئات معيشية تعزز الرفاهية الشاملة، وسيسهم إدخال «كي ون ريالتي جروب» للقياسات الحيوية بالتعاون مع «هارمونيك شيبس» في تلبية هذا الطلب، حيث يوفر ذلك للمطورين الأدوات اللازمة لدمج عناصر الصحة في مشاريعهم بسلاسة تامة.

وقالت ديانا ماجاريو، الرئيس التنفيذي لـ«كي ون ريالتي جروب»، إن الشراكة بين «كي ون ريالتي جروب» و«هارمونيك شيبس» ستثمر في إنتاج مجموعة متنوعة من الأشكال الحاصلة على براءة اختراع والتي صممت بهدف تعزيز صحة الإنسان وحيويته. وأكدت أن القياس الحيوي أثبت فعاليته في تعزيز التوازن والرفاهية والتناسق.

ومن خلال إحداث توازن نشط، يحقق القياس الحيوي هدفه وهو تعزيز الرفاهية وخلق جو متناغم. وشددت على ضرورة الحرص على الاختيار الدقيق للمواد المتميزة التي تجسد جوهر ومفهوم القياس الحيوي والأشكال المتناسقة.

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