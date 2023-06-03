«موشنجيت دبي» يمنح الأطفال دون 12 عاماً دخولاً مجانياً

المصدر: دبي - البيان

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تتيح دبي للعائلات والأطفال من مختلف دول العالم فرصة قضاء أوقات ممتعة خلال موسم الصيف في العديد من الوجهات الترفيهية المميزة، ومن بينها منتزه «موشنجيت دبي»، التابع لـ«دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، حيث سيتمكن الأطفال دون 12 عاماً من دخول المنتزه مجاناً برفقة شخص لديه تذكرة، وذلك في إطار حملة «للأطفال مجاناً»، كما ستتاح الفرصة للأطفال والعائلات للترحيب ولقاء مجموعة من أشهر المؤثرين الصغار اليوم.

سيتمكن الأطفال والعائلات من لقاء أعضاء فرقتي «ماساكا كيدز» و«فانيا مانيا كيدز»، بالإضافة إلى «جيسون فلوقز» المؤثرين في عالم الأطفال، اليوم من الساعة 2 ظهراً حتى 5 عصراً في منتزه «موشنجيت دبي»، ما يقدم لهم تجربة ترفيهية لا تنسى تجمع بين لقاء شخصياتهم المفضلة، حيث تتمتع هذه الفرق الثلاث بجماهيرية واسعة لدى الأطفال، ويصل عدد متابعيها مجتمعة إلى أكثر من 52 متابعاً عبر ست منصات إلكترونية، بالإضافة إلى الاستمتاع بـ 25 من الألعاب المليئة بالتشويق والحماس، ومشاهدة مجموعة من العروض الترفيهية المبهرة.

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