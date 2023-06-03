31.8 مليار درهم التداولات العقارية في أبوظبي خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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وصلت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 31.8 مليار درهم عن 7477 معاملة للبيع والرهن العقاري وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل. وأظهرت الأرقام زخماً في حركة السوق العقاري منذ بداية 2023 سواء على صعيد أنشطة البيع المباشر للعقارات أو على صعيد معاملات الرهن العقاري عبر المصارف النشطة والتنافسية في برامج تمويلات شراء العقارات بالسوق المحلي.

وأشارت بيانات التداولات المحققة منذ بداية يناير حتي نهاية مايو إلى أن حصة البيع بلغت 65.6 % من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 17.8 مليار درهم وذلك عن4454 معاملة شكلت حصة تتجاوز 59 %من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

واستحوذت أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر بلغت64 % من إجمالي عدد معاملات البيع في الأشهر الخمسة بـ 2839 معاملة وبحصيلة بلغت 9 مليارات درهم، بينما كانت حصة العقارات الجاهزة نحو 36 % من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 1615 معاملة بحصيلة قاربت 8.8 مليارات درهم. واستحوذت معاملات الرهن العقاري على 34.4 % من إجمالي قيمة التداولات محققة 14 مليار درهم وتجاوز عدد معاملات الرهن العقاري خلال الفترة المنقضية من العام 3023 معاملة.

وأكدت البيانات جاذبية عقارات أبوظبي والنشاط المتنامي وصفقات الاستثمار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري والتي قاربت حصيلة التداولات العقارية بها القيمة المحصلة على مدار عام 2022 والبالغ إجماليها 34 مليار درهم. ويشهد القطاع العقاري بأبوظبي حالياً طبقاً للائحة المشاريع المسجلة بالدائرة تنوعاً واضحاً في أنماط المشاريع مع ارتفاع عددها الإجمالي.

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