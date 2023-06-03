«زد» تطلق تطبيقاً للتنقل حسب الطلب

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة زد «ZED» التي تتخذ من دبي مقراً لها، رسمياً في الإمارات، تطبيق تنقّل يقدم للعملاء خدمة مخصصة للنقل حسب الطلب.

وقال أبهيناف باتوا، رئيس شركة ZED: بوصفنا شركة في دبي، فإننا ندرك أهمية تناغم جهودنا مع طموح هذه المدينة لتصبح أبرز مدينة ذكية في العالم، وتعزيز التواصل مع كلٍّ من المقيمين والزوار. وكان الهدف من إنشاء تطبيق(ZED) هو إعادة تعريف مفهوم خدمات النقل حسب الطلب التقليدية.

ويسمح تطبيق«ZED» للعملاء باختيار أدق تفاصيل الرحلة حسب رغبتهم وذلك بضغطة زر واحدة. فهو يتيح لهم اختيار مستوى المحادثة مع السائق ونوع الموسيقى التي سيسمعونها أثناء الرحلة ومستوى الصوت ودرجة الحرارة وحتى شدة الإضاءة الداخلية للسيارة ولونها، وذلك لضمان تقديم تجربة مميزة تلبي كل ما يحتاجون إليه. كما يحتوي التطبيق على خيار طلب القهوة مسبقاً قبل بدء الرحلة.

ويتم تخصيص كل رحلة مع«ZED» وفقاً لاحتياجات العميل وتفضيلاته؛ إذ يمكن للعميل تحديد نقاط الالتقاء والوصول والاختيار من بين أوضاع مختلفة اعتماداً على ما يريده، مثل السفر أو العمل أو الاسترخاء أو الاحتياجات الأخرى. كما أن التطبيق يتميز بدقته في المواعيد، فهو يضمن لكل عميل أن يتم اصطحابه من قِبل السائق وتوصيله إلى وجهته في الموعد المحدد باستخدام أفضل الطرق الممكنة وأكثرها أماناً.

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