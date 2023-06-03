أجندة حافلة بالفعاليات في مركز دبي التجاري خلال يونيو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أمس عن جدول فعالياته لشهر يونيو الجاري بأجندة حافلة بمؤتمرات ومعارض بارزة.

وفي الفترة من أول يونيو وحتى 10 سبتمبر ينظم المركز النسخة الثالثة عشرة من «عالم دبي للرياضة» أكبر وجهة رياضية داخلية في دبي، وذلك في قاعات زعبيل 2 – 6 ويشتمل على العديد من الأنشطة المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، ويتم تنظيمها ضمن 40 مرفقاً وملعباً.

وبين 2 و4 الجاري يستضيف المركز «المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي 2023»، ويعد هذا المؤتمر العلمي المرموق تجمعاً عالمياً لمتخصصي العلاج الطبيعي ومنصةً لتبادل المعرفة والتواصل .

ومن 10 – 11 يونيو يستضيف المركز معرض العقارات الهندي والذي يأتي تنظيمه امتداداً للنجاحات التي حققها العام الماضي، والتي جرى فيها عرض 75,000 عقار في 50 مدينة. وفي الفترة من 13 – 15 يونيو يقام معرض «تشاينا هوم لايف»، الفعالية الأبرز بالمنطقة لتوريد المنتجات الصينية.

وتضم نسخة هذا العام أكثر من 1,400 مورد معتمد سيقومون بعرض مجموعة متنوعة من المنتجات تضم أكثر من 20,000 منتج عبر 2,400 منصة مختلفة، حيث ستتحول قاعات الشيخ سعيد 1 - 3 إلى سوق نابض بالحياة.

ومن 16– 19 الجاري يقام معرض المجوهرات والعروس العربية ليقدم عالماً من الفخامة والأناقة، أما الفترة من 21 وحتى 23 فيختتم المركز فعالياته لشهر يونيو مع المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية.

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