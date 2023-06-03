دبي ثاني أكثر المدن جاهزية للعملات المشفّرة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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رسخت دبي مكانتها في صدارة أكثر المدن جاهزية للعملات المشفرة إقليمياً، فيما تبوأت المرتبة الثانية عالمياً، مؤكدة تفوقها كمركز رئيسي ووجهة لشركات التكنولوجيا المالية الكبرى من أنحاء العالم.

وقال أدريان مارتينيز، الكاتب التقني ومدير التسويق التنفيذي لموقع بوكيت جيمرز، إن دبي تعد المدينة الأكثر استعداداً للعملات المشفرة على مستوى المدن في منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم للعام 2023 بشكل عام بعد لندن، لافتاً إلى أن الإمارة تحتضن 772 شركة قائمة على العملات المشفرة، وتقدم فرص عمل مذهلة، من خلال بيئة أعمال جذابة تستقطب المستثمرين الأجانب إلى المنطقة.

ولفت إلى أنَّ دبي عززت مكانتها مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا المالية، وعززت قدرتها على جذب الشركات الكبرى والمتخصصة موضحاً أن الإمارات صُنّفت على أنها ثالث أكثر الأسواق جاذبية على مستوى العالم للشركات الناشئة في تقنية البلوك تشين لعام 2022، حيث تحتضن نحو 120 شركة ناشئة في هذه التقنية، لتحتل بها الدولة حالياً موقعاً رائداً عالمياً.

وأكد أدريان مارتينيز، أن اقتصاد Web3 الحالي في دبي يعتبر تمهيدًا للطريق في ابتكار Web3، من خلال بناء واحد من أكبر محاور هذه التقنية وأكثرها ديناميكية في العالم.

وأضاف أن دبي تعد المدينة الأولى والوحيدة في العالم التي أصدرت قانونًا لتنظيم الأصول الافتراضية، لتوفير حماية للمستثمرين والأمن الاقتصادي وشفافية السوق، وترسّخ الإمارة نفسها كرائدة في قطاعات الأعمال الحديثة، حيث احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 عالميًا في مؤشر المدن الرقمية من قبل «ذا إيكونوميست» خلال العام 2022، ومن المتوقع أن يتعزز موقعها الريادي في تقنيات «»Web3 بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة.

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