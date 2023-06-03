سوق دبي يصعد إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجل مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3603.25 نقاط، وارتفع السوق بنسبة 0.59%، في ختام تداولات جلسة أمس ليخترق مؤشره مستوى 3600 نقطة المرة الأولى ويصعد لأعلى مستوى في 13 شهراً منذ شهر مايو من سنة 2022، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9406.08 نقاط، مرتفعاً بنسبة 0.42%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.9 مليار درهم موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي و811.6 مليون درهم في سوق دبي، بعدما شهدت شركة «بي إتش إم كابيتال»، صفقة كبيرة على أسهمها بقيمة 240.28 مليون درهم، عبر تداول 133.49 مليون سهم، بسعر 1.8 درهم للسهم الواحد.

رأس المال السوقي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في الأسبوع، وربح رأس ماله السوقي ما يناهز 10.2 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 615.82 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 626.06 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 11.4 مليار درهم في أثناء الأسبوع، موزعة بواقع 8.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي و3.1 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 3.1 مليارات سهم عبر تنفيذ 155 ألف صفقة.

ارتفاعات

وارتفعت في سوق دبي في الأسبوع الماضي أسهم تعليم القابضة 20%، ودبي للمرطبات 13.2%، والخليج للملاحة 11%، وبي إتش إم كابيتال 10.5%، وبنك المشرق 9.6%، وتكافل الإمارات 5%، ودبي الإسلامي 2.6%، وديوا 2%. وفي أبوظبي صعدت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14%، والشارقة للأسمنت 10%، ومصرف الشارقة الإسلامي 8.2%، وكيو القابضة 5.57%، وأدنوك للتوزيع 5.09%، وزاد أي دي سي كوربوريشن 3.7%.

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