تعيينات جديدة في الإدارة العليا لـ«أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول عن تعيينين جديدين في فريق الإدارة العليا، في إطار استراتيجيته كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للمضي نحو بناء مستقبل جديد للقطاع، من خلال التركيز على النمو المستدام، وتعزيز التخصص في مختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء.

تم تعيين كل من سامح القبيسي بمنصب رئيس الأسواق العالمية للمجموعة؛ وإريك شحادة بمنصب رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ والتطوير المؤسسي للمجموعة، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وسيتولى مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار للمجموعة، قيادة نمو وتوسع أنشطة البنك في هذا القطاع على المستوى العالمي. وسيتولى سامح القبيسي قيادة قطاع الأسواق العالمية في المجموعة، وتوسعة نطاق أنشطته إقليمياً ومحلياً، بما يشمل العمليات التجارية، والمبيعات، والمنتجات، والأبحاث. وسيواصل توماس سبيتز العمل في منصبه الحالي الذي يتولى من خلاله إدارة العمليات المتخصصة بالأسواق العالمية، تحت الإشراف المباشر لسامح القبيسي.

وسيواصل مارتن تريكود الإشراف على تطوير وتنمية مجموعة الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك أبوظبي الأول عالمياً، بما في ذلك التوسع نحو أسواق جديدة، والاستمرار في تطوير إمكانات القطاع.

ومن جانبه سيتولى كريم القروي منصباً استشارياً يشرف من خلاله على مشاريع استراتيجية هامة ضمن المجموعة، بعد عقدين من المساهمات الكبيرة التي قدمها لدعم مسيرة نمو البنك.

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