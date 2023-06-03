إقبال كبير وعروض استثنائية في معرض «جواهر الإمارات»

المصدر: الشارقة- البيان

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تشهد فعاليات النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات» 2023 إقبالاً كبيراً من الزوار للاطلاع على منتجات أهم العلامات التجارية من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات واقتناء أرقى المشغولات الذهبية والفضية وسط ما شهده الحدث من عروض استثنائية وتخفيضات جاذبة.

ونجحت منصات العارضين الإماراتيين في خطف أنظار الزوار في ظل ما قدموه من تصاميم ومشغولات ذهبية حاكت بإبداعاتها تراث الإمارات بمصوغات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة.

مجوهرات جوهرة

وقال محمد تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجوهرات جوهرة: «نحرص دائماً على المشاركة في هذا المعرض الهام الذي يضم تحت سقف واحد أهم وأكبر علامات المجوهرات الإماراتية والتي باتت تحتل مكانة رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتقدم مجوهرات جوهرة في هذا المعرض مجموعة متجددة لأطقم الأعراس المميزة ومجوهرات الماس الطبيعي بالإضافة إلى مجموعة من التشكيلات التراثية مثل تشكيلة شناف والطبلة والبرقع وغيرها، كما نقدم في المعرض خصماً حصرياً يصل إلى 60% على مجموعة مختارة من تشكيلات الماس واللؤلؤ.

ونقدم سحباً يومياً على خاتم رائع من الألماس مقابل كل عملية شراء تتم من منصة جوهرة.».

وتتنوع مشغولات العارضين الإماراتيين بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب واللؤلؤ والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة الأخرى والتي تحمل كل منها بصمته الخاصة بأشكال فريدة وألوان بديعة وقدمت الشركات الإماراتية العارضة سحوبات وعروضاً استثنائية جلبت الزوار.

واستطاع المعرض أن يحجز مكانة متميزة له بين قائمة المعارض والفعاليات المتخصصة في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وهذا ما يعكسه نجاحه في هذه الدورة باستقطاب أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال مشكلاً بذلك منصة مثالية لعرض أحدث المشغولات الذهبية وأفضل تصاميم المجوهرات.

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