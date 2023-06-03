«إمباور» تكرم موظفيها المتميزين في حفلها السنوي

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، حفل عشاء لموظفيها، حضره أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، وأعضاء الإدارة العليا، وحوالي 1000 موظف من المؤسسة.

وخلال الحفل تم تكريم أعضاء فرق العمل الذين أمضوا 5 و10 و15 عاماً في خدمة المؤسسة، والذين ساهموا في تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، في أجواء احتفالية وترفيهية رائعة.

ووصف بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، فرق العمل بأنهم «أغلى ما تملك المؤسسة» وقال في كلمته «نجاحات وإنجازات «إمباور» ورياداتها العالمية بوصولها إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ما كان ليتحقق لولا تفاني فرق العمل وإخلاص الكوادر على اختلاف عناوينهم الإدارية والفنية والتقنية والهندسية»، مؤكداً على أن دبي تفخر بهذه الكفاءات وباحترافيتها العالية ومساهمتها في تحقيق رؤية قيادتها الحكيمة التي دعمت وساندت المؤسسة، ووفرت لها كل أسباب الرعاية والنجاح لتصل إلى ما وصلت إليه.

وشدد بن شعفار على أن وصول «إمباور» لأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يريد للمدينة أن تكون الرقم واحد على كل الصعد. وعبر بن شعفار عن يقينه بقدرة فرق عمل «إمباور» على جعل المسافة بينها وبين أقرب منافسيها في قطاع تبريد المناطق كبيرة جداً.

بيئة نموذجية

ولفت بن شعفار، إلى أن بيئة العمل في «إمباور» باتت نموذجاً لبيئة العمل المثالية المفعمة بالشفافية والتمكين والعرفان بجهود موظفيها المميزين، حيث يعكس تكريمهم تقدير المؤسسة لجهودهم وعطائهم وترسيخ نهجها في دعم كوادرها.

وشارك بن شعفار الحضور أهم إنجازات «إمباور» خلال العامين الماضيين والعام الحالي، وأبرزها صفقات الاستحواذ الضخمة على تبريد مشاريع نخيل وميدان وآخرها صفقة الاستحواذ على حق تشغيل محطات تبريد مطار دبي الدولي، والإدراج الناجح في سوق دبي المالي، والأرباح التي جنتها المؤسسة، ونمو محفظتها،كماً ونوعاً، وتنامي شبكة توزيعها لتغطي قريباً كل دبي، فضلاً عن توسع رقعة خدماتها المقدمة من المشاريع، ومحطاتها التي تنتمي للجيل الجديد من المحطات، والتي تدار وتعمل بالذكاء الاصطناعي وبتقنيات عصرية متطورة.

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