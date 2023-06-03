إطار عمل وتعاون مشترك بين «الأوراق المالية» وسلطة أستانا الكازاخستانية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة أستانا للخدمات المالية (AFSA) بجمهورية كازاخستان مذكرة تفاهم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك في عمليات الإشراف والرقابة وتبادل الـمـعـلـومـات، بما يعزز شفافية الأسواق ويدعم كفاءة قطاع الأوراق المالية في كلا البلدين.

وقع المذكرة من جانب الهيئة د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي، وعن الجانب الكازاخستاني نورخات كوشيموف، الرئيس التنفيذي لسلطة أستانا للخدمات المالية، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين لدى الطرفين.

وعقب التوقيع – الذي عقد بنظام الاتصال المرئي - قالت د.مريم السويدي: المذكرة تأتي في إطار توحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز التعاملات السليمة بالأسواق المالية وذلك من خلال التعاون في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق، وضمان إنفاذ القوانين والقواعد واللوائح السارية على الشركات المدرجة، على النحو الذي يدعم كفاءة قطاع الأوراق المالية ويدفع به إلى آفاق واعدة في البلدين.

وأضافت: توثق الاتفاقية شراكة مميزة مع سلطة أستانا للخدمات المالية، وتجسد مساراً جديداً من التعاون الثنائي الذي يحقق منفعة متبادلة غاية في الأهمية تتمثل بحماية حقوق المستثمرين، حيث تتيح المذكرة تبادل المعلومات والتنسيق بشأن شكاوى وبلاغات المستثمرين المتعلقة بالممارسات الاحتيالية التي تتبعها الجهات الوهمية وغير المرخصة، وإجـراء عمليات تحقيق وتفتيش مشـتركة بما يضمن نزاهة المعاملات التي تجري بالأسواق وشركات الخدمات المالية، وتأكيد خلوها من أي ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة.

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