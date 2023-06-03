مذكرة تفاهم لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي إقليمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مركز «MEXT» للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS بهدف تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي للمرة الأولى خارج دولة الإمارات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ووقّع مذكرة التفاهم نيابة عن الوزارة طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا، ومثل MEXT في التوقيع إفي إردم، المدير التنفيذي لـMEXT.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي فبراير الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات، تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، حيث يشكّل المؤشر إطاراً متكاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع وصياغة خريطة طريق للتحول الصناعي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

مذكرة

ويمهد توقيع مذكرة التفاهم لنقل المؤشر إلى العالمية وسيتم تطبيقه من خلال الاتفاقية على المستوى الإقليمي، حيث يعد MEXT واحداً من أكبر مراكز التحول الرقمي والتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات على مستوى العالم.

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