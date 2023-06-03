«راكز» تسلط الضوء على الدور الحيوي للمناطق الصناعية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شاركت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، والذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمناقشة دور المناطق الصناعية في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.وهدف المنتدى إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للصناعات الناشئة على نطاق عالمي وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال جذب المستثمرين والمبتكرين والمطورين للاستفادة من الامتيازات والفرص المتاحة ضمن بيئة العمل لدى دولة الإمارات.

وشارك رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» ضمن لجنة المتحدثين في منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث استعرض دور المناطق الصناعية في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، كما تبادل وجهات النظر والأفكار المستقبلية حول الاستفادة من المناطق الصناعية لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسلط جلاد الضوء على المزايا الفريدة والفرص الاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها الدولة، قائلاً: إن سر نجاح المناطق الصناعية في الدولة عامة و«راكز» على وجه الخصوص يعود أولاً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به هذه المناطق من الحكومة.

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