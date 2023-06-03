«الإمارات للتنمية» و«مكتب الصناعة» يتعاونان لدعم البيئة التمويلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، لمواصلة دعم برنامج تحسين البيئة التمويلية الذي ينفذه المكتب.

ويهدف برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة، إلى تسهيل وصول الشركات المحلية إلى أفضل مصادر التمويل والمنتجات المصرفية، كما تساعد هذه المنصة المستثمرين على اختيار عروض التمويل الأنسب لأعمالهم، من مجموعة متنوعة من المصارف المحلية عبر اتباع عدد من الخطوات والإجراءات المبسطة. ويشكل البرنامج وسيلة سهلة ومباشرة لتمكين الشركات المحلية من تلقي عروض التمويل من مصارف مختلفة في وقت واحد، واختيار العرض الأنسب لتلبية متطلباتهم.

وأكد أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن دعم برنامج تحسين البيئة التمويلية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات.وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن إطار جهودنا لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.

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