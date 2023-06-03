بنك المشرق يخصص مليار درهم لتمويل مشاريع صناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات، للدخول في شراكة تهدف إلى دفع عجلة النمو لقطاع الصناعة في الدولة عبر توفير باقة من الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية والمصرفية، بتخصيص صندوق تمويلي للمشاريع الصناعية بقيمة مليار درهم لتحفيز الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة الوزارة «اصنع في الإمارات» التي تسعى إلى جذب الصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورجال الأعمال للاستفادة من المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المثالية التي توفرها الإمارات.

وسيعمل بنك المشرق بموجب مذكرة التفاهم، على تشجيع النمو المستدام في القطاعات الصناعية الحيوية، وذلك بتوفير مجموعته الشاملة من حلول التمويل التنافسية، وسيخصص البنك صندوقاً بقيمة مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة.

شهد التوقيع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن المشرق جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات».

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