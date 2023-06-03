دبي تشهد أكبر نمو في قيمة العقارات عالمياً بنهاية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أشار تقرير توقعات سوق دبي العقاري لعام 2023 إلى أن سوق العقارات في دبي سيشهد النمو الأقوى في القيمة العقارية على مستوى العالم بحلول نهاية العام الجاري، متجاوزاً أبرز المدن العالمية مثل ميامي وباريس. وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع قيمة العقارات الفاخرة بـ50 % بحلول نهاية 2023 مقارنة بعام 2021، تبقى خيارات المساكن الفاخرة في دبي أقل تكلفة مقارنة ببقية أنحاء العالم.

وتعزى الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي المبيعات، حيث سجلت الإمارة مبيعات بقيمة إجمالية بلغت 261 مليار درهم خلال 2022، ما يمثل زيادة بـ75 % مقارنة بعام 2021 الذي حقق مبيعات بقيمة 149 مليار درهم. ورجحت التوقعات أخيراً تجاوز القطاع هذا الحاجز ليبلغ 300 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري. وأكدت شركة زازين بروبرتيز للتطوير العقاري أهمية هذا النمو، ولا سيما في دعم قطاع العقارات المستدامة في دولة الإمارات.

مفاهيم الاستدامة

وقال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: «تسهم المبادرات الملهمة مثل مؤتمر «كوب 28» في تعزيز هذه الجهود وإحداث تأثير إيجابي ورفع الوعي بالاستدامة. ويواصل قطاع العقارات في الإمارات نموه، ما يعزز أهمية الاستدامة في إرساء مجتمع آمن وصديق للبيئة، ومساعدة الشركات على رفع مستوى كفاءتها ودفع عجلة الأداء المالي في القطاع. ويستمر النمو في الطلب العام على العقارات، الأمر الذي يدفع مالكي المنازل والمستثمرين للتركيز على رغبة العملاء بالعيش في أماكن أكثر استدامة».

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