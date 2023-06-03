«كومبارتيه» الشوكولاتة المفضلة لدى النجوم تصل دبي

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت شوكولاتة «كومبارتيه»، التي أبصرت النور في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والمفضلة لدى النجوم والمشاهير، مثل أوبرا وينفري ومارثا ستيوارت وباريس هيلتون، متوفّرة الآن في دبي.

وتتوفّر علامة الشوكولاتة الشهيرة في متجر «أمريكان راج سي» American Rag Cie ، بالطابق الثالث من دبي مول، وللأونلاين عبر موقع www.compartes.me. ويعتبر «كومبارتيه» من أروع وأحدث متاجر الشوكولاتة في لوس أنجلوس، وتأسس عام 1950.

أعاد خبير الشوكولاتة جوناثان جرام نفح الحياة في العلامة، وهي تُحضَّر يدوياً كل يوم بمطبخ العلامة في لوس أنجلوس.

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