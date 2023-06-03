«توتي آند كو» تطلق متجرها الإلكتروني في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت علامة توتي آند كو Tutti & Co من موقعها في الساحل الشمالي الشرقي للمملكة المتحدة عن إطلاق متجرها الإلكتروني الجديد في الإمارات، لتتيح لعاشقات الأناقة في المنطقة مجموعة فاخرة من المجوهرات والإكسسوارات وأزياء الرحلات والإجازات المميزة.

وتتميز مجوهرات العلامة بتصاميم مذهلة من النحاس المصقول والفضة المصقولة عيار 925، وأفخم أنواع الذهب المصقول، إضافة إلى المعادن الثمينة التي لا تفقد لمعانها بتأثير المياه أو أشعة الشمس أو مع مرور الوقت، والمواد الأولية عالية الجودة.

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