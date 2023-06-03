إدراج أمريكانا للمطاعم في مؤشر «إم إس سي آي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، إدراجها في مؤشر «إم إس سي آي» MSCI لدولة الإمارات، والذي يُعرف على نطاق واسع بأنه معيارٌ مهم لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق الناشئة، لا سيما أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وصُمّم المؤشر لدولة الإمارات، والذي يعد جزءاً من مؤشر MSCI EEMEA، لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الأسهم الإماراتية. ويدعم الإدراج في المؤشر عادةً زيادة السيولة لأسهم الشركة، ويمكن أن يساعد في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات، بمن في ذلك المستثمرون الذين يركزون على الأسواق الناشئة.

وبعد إدراجها في مؤشر MSCI لدولة الإمارات، أُدرجت أمريكانا للمطاعم أيضاً في جميع مؤشرات MSCI الإقليمية والمركبة التي تتضمن مؤشر دولة الإمارات. وتشمل هذه المؤشرات مؤشر MSCI Emerging Markets، ومؤشر MSCI Investable Market (IMI)، ومؤشر MSCI All Country World Index (ACWI)، وهو المؤشر العالمي المصمم لتقديم تمثيل بياني للفرص الاستثمارية الكاملة في الشركات الكبيرة والمتوسطة في 23 سوقاً متقدمة و24 سوقاً ناشئة.

ويأتي إدراج شركة أمريكانا للمطاعم في هذه المؤشرات في أعقاب إدراجها المزدوج والمتزامن في سوق أبوظبي والسوق المالية السعودية (تداول)، والذي حقّق إجمالي عوائد بلغت 1.8 مليار دولار.

أداء قوي

وتعكس تلبية معايير القيمة السوقية اللازمة، والقيمة السوقية المعدلة للتداول الحر، ومتطلبات السيولة بعد أقل من 6 أشهر من الإدراج الأداء القوي للشركة. وباتت جميع التغييرات التي طرأت على مؤشر MSCI EEMEA، والذي يُعدّ مؤشر MSCI لدولة الإمارات جزءاً منه، ساريةً اعتباراً من أول من أمس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز