فنادق «ذا فيرست كوليكشن» تُطلق عروضاً صيفية خاصة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «ذا فيرست كوليكشن»، العلامة التجارية المحلية للضيافة، عروض إقامة صيفية رائعة تلبّي رغبات أولئك الذين يرغبون في تمضية أجمل الأوقات بعيداً عن الأجواء الحارّة.

وانطلق عرض موسم الصيف «Summer Getaway» من «ذا فيرست كوليكشن» على أن يستمر لغاية 30 سبتمبر، في كل من الفندقين التابعين لها «ذا فيرست كوليكشن قرية جميرا الدائرية» و«ذا فيرست كوليكشن الخليج التجاري».

وأصبح بإمكان النزلاء خوض تجربة فريدة من نوعها والاستمتاع بفصل الصيف والاستفادة من خصم يصل إلى 30 % على أسعار الإقامة.

توفر «ذا فيرست كوليكشن» كل ما يطمح إليه الضيوف لجعل أيامهم ممتعة وتكوين ذكريات لا تُنسى خلال الصيف، بدءاً من قضاء أجمل الأوقات في حوض السباحة، مروراً بتدليل أنفسهم في السبا والاستمتاع بالمناظر الخلّابة، وصولاً إلى تناول أشهى المأكولات.

وبالإضافة إلى توفيره أسعاراً رائعة مقابل الإقامة في غرفها، فإن «ذا فيرست كوليكشن» تمنح الضيوف أيضاً خصماً 20 % على المأكولات والمشروبات وجلسات السبا وخدمات غسيل الملابس. وبالنسبة للضيوف الذي يبحثون عن وجهة هادئة على الشاطئ، فلهم دخول حصري إلى «سولونا بيتش» بجزيرة النخلة.

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