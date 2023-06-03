تألق إماراتي في مسابقة هواوي العالمية للتقنية

المصدر: دبي ـ البيان

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حصل طلاب من الإمارات على المركز الأول عن «فئة الشبكات» بفضل أدائهم المتميز في المنافسات النهائية لمسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات 2022 ـ 2023 التي اختتمت أخيراً في المقر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزن بالصين. ضم الفريق الفائز حمد المرزوقي من جامعة خليفة وإياسو تسفايشائيل أرايا وسمون فتوي من كليات التقنية العليا.

وتُوج الحدث، وهو الأول الذي يقام بالحضور الشخصي منذ عام 2019، بمنافسة كبيرة بين المتأهلين للتصفيات النهائية شملت 146 فريقاً من 36 دولة. واستقطبت المسابقة منذ بدايتها أكثر من 120،000 طالب مشارك من أكثر من 2000 جامعة في 74 دولة ومنطقة حول العالم. وشهد هذا العام تجاوز نسبة المتسابقات الإناث في النهائي العالمي 21 %، بزيادة قدرها 8 % مقارنة بنسبتها منذ 3 سنوات.

وعبر سمون فتوي عن فرحه بقوله إن «هذا الإنجاز ما هو إلا شهادة على جهدنا المشترك وتصميمنا على تحقيق النجاح ودليل على الدعم الذي حظينا به من قبل كافة الأطراف خلال هذه التجربة». أما حمد المرزوقي، أحد المشاركين في برنامج «بذور من أجل المستقبل» في نسخته عام 2019، فقد عبر عن شغفه بالتكنولوجيا والهندسة الذي رافقه منذ صغره، شاكراً شركة هواوي على تقديم هذه الفرصة التي له آفاق جديدة.

وقال جياوي ليو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات: أهنئ الفريق الفائز من الإمارات. وستواصل هواوي التزامها ببناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التركيز على دعم واحتضان المواهب المحلية وإتاحة موارد تعليم تقنية المعلومات والاتصالات إلى المزيد من الأكاديميات والجامعات وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وشركائنا في القطاعين العام والخاص في الدولة.

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