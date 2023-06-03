عروض من قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا لـ«الأضحى» والصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، من موقعه الفريد في صحراء الربع الخالي الشهيرة، إطلاق مجموعة من التجارب المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وخلال فصل الصيف.

ويقدم المنتجع عرض مفاجأة الصيف مع ترقية مجانية إلى فئة الغرف الأعلى والتي تصل للترقية إلى جناح، مع وجبة فطور شهية لشخصين وفطور مجاني للأطفال دون 6 سنوات، ورصيد «سبا». كما يوفر المنتجع جميع ميزات عرض مفاجأة الصيف في عيد الأضحى المبارك بين 27 يونيو الجاري و2 يوليو المقبل مع فرصة الحصول على 30 دقيقة مجانية في «سبا» عند حجز جلسة علاجية لمدة 60 دقيقة.

ويدعو المنتجع ضيوفه إلى تجربة العديد من الأنشطة المدفوعة التي تتميّز بالتشويق، مثل ركوب الجمال وركوب الدراجات الرباعية، إلى جانب العروض الفريدة مثل عرض الصقور وكلاب الصيد السلوقية. كما يتيح عرض عيد الأضحى المشاركة في نشاط مجاني مع كل نشاطين يتم حجزهما. كما يطلق المنتجع عرض الإقامة وتناول الطعام مجاناً للأطفال بعمر 12 عاماً وما دون خلال عيد الأضحى.

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