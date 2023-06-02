72 % حصة طيران الامارات من حجم السعة المقعدية العالمية لطائرة a380

المصدر: دبي – البيان

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استحوذت طيران الامارات على حوالي 72% من إجمالي السعة المتوفرة لطائرة A380 خلال شهر مايو بما يشكل نحو 2.3 مليون مقعد عبر ما يقرب من نحو 4500 رحلة، بحسب مؤسسة"روتس أونلاين" المتخصصة بمتابعة بيانات الطيران.

وأظهرت الأرقام أن حجم السعة المقعدية التي شغلتها طيران الامارات لطائرة A380 وصل خلال شهر مايو الى نحو 2.32 مليون مقعد مقارنة مع 2.3 مليون مقعد خلال نفس الشهر في 2019 ما قبل الجائحة أي بزيادة نحو 20.3 ألف مقعد.

وكشف التقرير أن هناك 8 شركات طيران عالميا شغلت طائرة A380 خلال مايو بإجمالي 3.2 مليون مقعد تصدرها طيران الامارات وبفارق كبير عن الخطوط الجوي البريطانية التي شغلت بـ 245 ألف مقعد فقط ثم الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثالثة بـ 229 ألف مقعد، و الخطوط القطرية 161 الف مقعد و شركة كانتس الاسترالية 103 مقعد ثم الخطوط الكورية بنحو 63 ألف مقعد .

وكشفت البيانات أن مطار دبي الدولي يعتبر المطار من ضمن المطارات الأولى عالميا التي تمكن من تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في عدد الرحلات المغادرة خلال شهر مايو مسجلا نحو 1.1 مليون مقعد مغادرة وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة مع مايو 2019، في حين لاتزال جميع المطارات الاخر تسعى لاستعادة عافيتها باستثناء مطار جوهانسبرغ الذي تمكن من تجاوز مستويات ما قبل الجائحة بفضل رحلات طيران الامارات والخطوط الجوية البريطانية.

أما من حيث أهم خطوط الطيران بالنسبة لطائرة A380، ظهر أن مطار دبي الدولي يأتي في 9 خطوط من ضمن أكبر 12 خط لهذه الطائرة عالميا.

وحل خط دبي - هيثرو لندن في المركز الأول عالميا من حيث اجمالي السعة المقعدية التي توفرها طائرة A380 بنحو 205 ألاف مقعد، وجاء خط بانكوك – دبي في المركز الثاني بنحو 140 ألف مقعد ، و خط دبي - مانشستر 108.2 الاف مقعد، وخط

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