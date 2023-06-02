دبي الأولى عربياً والـ 11 عالمياً في عدد المليارديرات

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المركز الأول عربياً والـ11 عالمياً في عدد المليارديرات الذين يعيشون على أرضها خلال 2022.

وكشف تقرير «ألتراتا» للمليارديرات، الصادر عن مؤسسة ألتراتا للبيانات والإحصاءات، عن تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 15 عالمياً خلال 2022 في عدد المليارديرات الذين يعيشون على أرضها، موضحاً أن الدولة تستقطب نحو 45 مليارديراً بثروة تزيد على 200 مليار دولار، بزيادة سنوية 10.8%، بينما في دبي يعيش نحو 38 مليارديراً.

وقدّر التقرير الذي يوفّر أحدث إصدار من تعداد المليارديرات، وهو الإصدار الثاني الذي تنشره ألتراتا، صافي ثروتهم الجماعية بأكثر من 11 تريليون دولار، موضحاً أن عام 2022 شهد أول انخفاض سنوي في عدد المليارديرات منذ عام 2018، حيث انخفض بنسبة 3.5 % إلى 3194 فرداً.

وكشف التقرير عن انخفاض إجمالي ثروة المليارديرات 5.5 % إلى 11.1 تريليون دولار وهو ثاني أكبر انخفاض سنوي في العقد الماضي.

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