«نايت فرانك»: 17 % حصة دبي من مبيعات العقارات الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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ارتفعت حصة دبي من مبيعات العقارات ذات الفخامة الفائقة على مستوى العالم إلى 17 % في غضون عام واحد، وهو العام الممتد من نهاية الربع الأول لعام 2022 حتى نهاية الربع الأول من 2023، حسبما ذكرت «نايت فرانك»، أمس.

وأوضحت الشركة البريطانية في تقرير أن هذه النسبة الهائلة للنمو تؤكد حقيقة مفادها أن دبي تضطلع بدور حيوي في دعم سوق العقارات بالغة الفخامة عالمياً، وأن هذا الدور لا يحتاج إلى المبالغة في وصف أهميته، ذلك أن أهميته تتضح ببساطة من حقيقة مفادها أن حصة دبي من مبيعات هذه الفئة من العقارات لم تتجاوز 2 % فقط من إجمالي المبيعات العالمية عام 2019. واليوم وبعد عامين وثلاثة أشهر فقط، ارتفعت حصة دبي من السوق العالمية إلى 17 %، لتعتلي الصدارة عالمياً بين كافة المُدُن المعروفة بكونها مراكز عالمية مرموقة، متفوقة على لندن التي جاءت في المركز الثاني بحصة بلغت 14 % من السوق العالمية.

وذكر التقرير أن دبي تصدرت عالمياً أيضاً في إجمالي عدد صفقات بيع العقارات بالغة الفخامة خلال الفترة نفسها «من نهاية الربع الأول لعام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من 2023»، بعدد 274 صفقة وجاءت لندن في المركز الثاني أيضاً، بعدد 233 صفقة.

وعلى صعيد القيمة الإجمالية لهذه الصفقات خلال الفترة نفسها، فكانت الصدارة العالمية من نصيب دبي أيضاً، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار.

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