«فايننشال تايمز»: مدينة بــ«فلوريدا» على خطى دبي

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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ذكرت «فايننشال تايمز» أن مدينة «صني آيلز بيتش» الأمريكية التي تقع في ولاية «فلوريدا» تسير على نهج دبي وتتقفى آثارها في تشييد الأبراج الفاخرة المنتمية إلى علامات تجارية معروفة عالمياً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير عن سوق العقارات السكنية في «ميامي»، أكبر وأهم مدن «فلوريدا»، أن المدينة لم تعد تستوعب المزيد من الأبراج السكنية التي تحمل علامات تجارية معروفة عالمياً، بينما تحولت مدينة «صني آيلز بيتش» الصغيرة، التي تقع شمال «ميامي»، من مجرد مدينة صغيرة خاملة لا يوجد ما يلفت النظر فيها سوى كثرة الفنادق الصغيرة الملحقة بمحطات التزود بالوقود إلى أيقونة تزخر بالأبراج السكنية المملوكة لعلامات تجارية عالمية شهيرة التي تقف متراصة، بعد أن صارت المدينة على نهج دبي في تشييد هذه الفئة من الأبراج لترتقي بجاذبيتها وقدراتها.

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