مستثمرون هنود: دبي «مدينة المستقبل» للشركات الناشئة ورواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أكد رواد أعمال ومستثمرون أن دبي عززت مكانتها وجهة لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع للتوسع في الشرق الأوسط ومنها إلى الأسواق العالمية، كما وصفوها بـ«مدينة المستقبل»، والأرض الخصبة لرجال الأعمال واستثماراتهم.

وقال براشانت كيه غولاتي رائد الأعمال والمستثمر الهندي المقيم في الإمارات، إن دبي توفر فرصاً كبيرة للشركات الهندية الناشئة مضيفاً أنها تعد بوابة إلى سوق كبير جداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار غولاتي، وهو مؤسس صندوق سمارت ستارت، وهو أداة استثمارية لمساعدة الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، إلى أن كبرى الشركات الهندية على غرار لينسكارت وفرست كراي وكارز24، نمت بشكل ملحوظ بعد توسعها في الإمارات.

وأعلنت لينسكارت للنظارات والعدسات اللاصقة افتتاح فرعها السادس لبيع التجزئة في دبي مول، أكبر مركز تسوق في العالم من حيث المساحة الإجمالية، وتخطط الشركة الهندية لامتلاك 20 متجراً لبيع التجزئة في الإمارات خلال 2023، والوصول إلى 25 % من سوق النظارات والعدسات اللاصقة المقدر بنحو 3.5 مليارات دولار بحلول 2026.

من جانبه أوضح سكاي نغوين رئيس التوسع العالمي في شركة ستيلا ستايز، أن الشركات الناشئة تحتاج إلى تحديد أهداف واضحة، قائلاً: «دبي محصنة تماماً من التقلبات العالمية لكن ديناميتاها مختلفة».

ونصح أيمن عيتاني المتخصص في نمو الأعمال في الخليج، بمشاركة المؤسسين أنفسهم في التوسع وبناء العلاقات قائلاً: «إنه منتجك وعميلك»، لافتاً إلى التنافسية العالية لسوق الإمارات ما يؤدي إلى تحسين المنتج والسعر، وهو ما يتوقعه مستهلكو دبي.

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