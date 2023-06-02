«هيرميس» تنجز خدماتها لطرح «أدنوك للإمداد والخدمات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مجال الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة، وذلك بقيمة 769 مليون دولار في سوق أبوظبي. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وأعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الرائدة في مجال حلول الطاقة عبر إتمام الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات. وأشار إلى أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام 3 من أبرز الصفقات بأسواق دول التعاون الخليجي.

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