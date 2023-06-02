سهم «أدنوك للإمداد» يقفز 56 % في أول جلسة تداول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك» عن بدء تداول أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد استكمال الاكتتاب العام الأولي التاريخي، وخلال أول جلسة للتداول قفزت أسهم الشركة نحو 56%.

وشهد الطرح التاريخي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً استثنائياً، ما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم في عام 2023، وثاني أكبر إدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام حتى الآن، بعد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز»، في شهر مارس الماضي، واستقطب طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم (125 مليار دولار)، وتجاوز الطرح في المجمل القيمة المستهدفة بـ 163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات، ويتم تداول أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» حالياً تحت الرمز «ADNOCLS»، ورقم التعريف الدولي «AEE01268A239».

وحقق الاكتتاب العام الأولي حصة أقلية، تمثل 19% في الأسهم المصدرة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وعائدات إجمالية، بلغت نحو 2.83 مليار درهم (769 مليون دولار)، وذلك بعد زيادتها من 15%، لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين، حيث تمت تغطية الطرح العام الأولي للشركة، خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب. وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»: «يمثل هذا الطرح إنجازاً تاريخياً جديداً لدولة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» نفخر به جميعاً.

استقطبت الاكتتابات العامة الأولية الستة، التي نفذتها «أدنوك» طلباً إجمالياً، بلغ أكثر من 1.41 تريليون درهم (385 مليار دولار)، ما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لرؤوس المال العالمية، ويمثل الطرح التاريخي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» فصلاً جديداً في مسيرة نمو «أدنوك» المستمرة لخلق وتعزيز القيمة».

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