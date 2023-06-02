«واحة السيليكون» تشارك في «جيتكس أفريقيا» للتعريف بالفرص في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك واحة دبي للسيليكون في معرض «جيتكس أفريقيا 2023»، أكبر فعالية تكنولوجية شاملة في القارة.

ويشكل معرض «جيتكس أفريقيا»، الذي يشكل امتداداً دولياً لمعرض جيتكس العالمي، وأقيم لأول مرة في مدينة مراكش المغربية، منصة رئيسية للشركات العملاقة والناشئة، والمستثمرين، والأكاديميين، ضمن قطاع التكنولوجيا للتعاون وتعزيز الابتكار، واستكشاف فرص جديدة.

وعبر حضورها في «جيتكس أفريقيا» في الجناح رقم 9D - 40 في القاعة 9 ستعرض واحة دبي للسيليكون حزمة من خدماتها الحصرية وحلولها المصممة للشركات ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة في قطاع التكنولوجيا، بما يشمل حلول تسهيل تأسيس الأعمال، والمدن الذكية المبتكرة، وبيئات العمل المجهزة، والوصول إلى شبكة واسعة من مستثمري رأس المال الجريء، إضافة إلى مجتمع من المبتكرين والرواد والمتخصصين. كما ستطرح دبي للسيليكون، ضمن عروضها التجارية المتميزة كونها منطقة حرة، أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، والمتمثلة في «مجمع دبي الرقمي»، الذي تبلغ مساحته 150 ألف متر مربع في قلب الواحة، بالإضافة إلى أكبر مساحة عمل مشتركة للتكنولوجيا في المنطقة، وهي «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال»، إلى جانب مرافق تخزين وتصنيع متعددة الاستخدامات.

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