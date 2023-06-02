«الأنصاري للصرافة» تفتتح مقصورة انتظار لمراجعي مكتب العمال الفلبينيين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الأنصاري للصرافة افتتاح مقصورة انتظار لمراجعي وزوار مكتب العمال المهاجرين الفلبينيين التابع للقنصلية العامة لجمهورية الفلبين في دبي، والمناطق الشمالية.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأنصاري للصرافة: «تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة مع مكتب العمال المهاجرين الفلبينيين في دبي، وتجسيداً لالتزامنا براحة ورفاه عملائنا. وتشكل المبادرة جزءاً من جهودنا المتواصلة لترك أثر إيجابي ودعم المجتمعات المحلية».

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