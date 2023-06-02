وسائل الإعلام العالمية: المشروع سيعطي دفعة قوية لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة

المصدر: دبي- البيان

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سلّطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويُعدّ أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، وواحداً من أكبر وأهم المشاريع العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية في دبي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المشروع سيعطي دفعة قوية لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة، التي تشهد طلباً كبيراً من الأثرياء الذين يتدفقون بأعداد متنامية إلى دبي، التي باتت في صدارة الوجهات التي تستقطب المليونيرات الراغبين في إيجاد مقر حديد لإقامتهم.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مشروع نخلة جبل علي مرشح لأن يكون أحد أكثر المناطق المرغوبة في دبي، وأشارت إلى أنَّ شركة «نخيل»، المسؤولة عن تطوير المشروع، سرعت أيضاً خططها لمشاريع جديدة على الواجهة البحرية بما في ذلك جزر دبي، وهو مشروع جزيرة اصطناعية آخر كان يعرف سابقاً باسم جزر ديرة.

وبدورها ذكرت «كونستركشن ويك» أنَّ المشروع الجديد سيوفر مساكن ترسخ معايير متفوقة جديدة في جودة للحياة وسيستمتع المقيمون فيها والزوار والسياح بالتسهيلات التي يضمها أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً من المقرر إقامتها في الجزيرة، وستوفر تجارب سياحية متميزة لهم ولعائلاتهم، وأشارت إلى أنَّ المشروع يعكس الخطة الاستراتيجية للتنمية التي تركز على رفع جودة الحياة وإسعاد السكان.

وأوضحت «كونستركشن ويك» أنَّ مشروع نخلة جبل علي سيتميز بأحياء متعددة الاستخدامات، ودمج تقنيات المدن الذكية وممارسات الاستدامة، فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من خيارات التنقل للمقيمين والزوار والمجتمعات، من خلال وضع نموذج في ممارسات التخطيط الحضري المعاصر.

وسلّطت وسائل الإعلام الضوء على أن خطة تطوير «جبل علي» وضعت الاستدامة ضمن أولوياتها، إذ تتضمن الخطط دمج موارد الطاقة المتجددة في تصميم البنية التحتية، مما يسمح لها بأن تصبح مكتفية ذاتياً بالكامل تقريباً في توليد الطاقة بمجرد اكتمالها، وسيتم الحصول على ما يصل إلى 30 بالمئة من احتياجات الطاقة في نخلة جبل علي من مصادر متجددة.

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