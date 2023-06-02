22.7 ألف حساب جديد للمستثمرين بسوق دبي في 5 أشهر بنمو %48

المصدر: دبي - محمد عباس و«وام»

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 22 ألفاً و704 حسابات جديدة للمستثمرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي، سجل عدد الحسابات الجديدة به نمواً 48 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بـ15 ألفاً و354 حساباً جديداً خلال الفترة نفسها من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 5349 حساباً جديداً في مايو و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 5774 حساباً، ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 1.366 مليون صفقة خلال الأشهر الخمسة الأولى على عدد 35.7 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 70.8 مليار درهم.

ارتفاع

واصل سوق دبي المالي ارتفاعاته للجلسة الخامسة على التوالي، وصعد مؤشر السوق 0.15 % إلى 3582.12 نقطة، في ختام جلسة أمس، مستقراً عند أعلى مستوياته في 3 أسابيع منذ 8 مايو .

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي من 621.52 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 622.42 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «تعليم» ارتفاعات 12 شركة بالسوق، مرتفعاً 14.7 %، حيث قفز السهم بالحد الأقصى مسجلاً 3.2 دراهم. وشهد سوق دبي المالي ارتفاع أسهم دبي للمرطبات 8.3%، وبي إتش إم كابيتال 6.5 %، وأمانات 1.96 %، وسالك 1.35%، وزاد وإمباور 1.2 %، وديوا 0.8 %، ودبي الإسلامي 0.19 %. واستحوذ سهم «ديوا» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، مستقطباً سيولة بأكثر من 71.9 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة جاوزت 71 مليونا.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9366.41 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.43 %، وأقفل سهم أدنوك للإمداد في أول يوم إدراج على ارتفاع 56 % عند 3.13 دراهم، مقارنة بسعر الطرح، وبتداولات جاوزت 203 ملايين سهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض بنسبة 6.4 %، ومصرف الشارقة الإسلامي 5.4 %، والفجيرة لصناعات البناء 5 %، ورأس الخيمة للدواجن 4.5%، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 4.3 %، والجرافات البحرية 1.3 %، وأبوظبي التجاري 0.88 %، وأدنوك للحفر 0.55 %. وحصد سهم «أدنوك للإمداد» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 614 مليون درهم، ما يمثل 35.6 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 1.7 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً سيولة جاوزت 251 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «أمريكانا للمطاعم» نحو 107.1 ملايين درهم.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 2.08 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و353.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 565.5 مليون سهم عبر تنفيذ 40 ألف صفقة.

كانت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تباينت في شهر مايو الماضي، وسط سيولة قاربت 39.6 مليار درهم، مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم المالية والعقار والطاقة والصناعة. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.9 % عند مستوى 3576.63 نقطة بدعم أسهم العقار والبنوك، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 3.9 % إلى 9406.57 نقاط.

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