«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 17 ألف معاملة رقمية في 5 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إنجاز أكثر من 17 ألف معاملة تجارية رقمياً عبر منصة أعمال رأس الخيمة خلال العام الجاري، (أي خلال 5 أشهر) وذلك تعزيزاً لتكاملية الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، ووصلت نسبة التحول الرقمي إلى 100 % لخدماتها التي تتضمن 52 خدمة رقمية. وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية، أن منصة أعمال رأس الخيمة تمثل «النافذة الرقمية» التي تتيح للمتعامل إنجاز كافة معاملاته التجارية دون الحاجة لزيارة مقر الدائرة، إذ تقدم المنصة 52 خدمة تجارية تتمثل بطلب إصدار أو تجديد أو إلغاء رخصة تجارية، وحجز اسم تجاري، وإصدار تصريح تجاري، وطلب شهادة «لمن يهمه الأمر»، وغيرها من الخدمات الرقمية.

وتصدر طلب «تجديد الرخصة» المعاملات الرقمية بواقع 6184 معاملة منذ بداية العام، تليها معاملات شهادة «لمن يهمه الأمر» التي بلغت 3441 معاملة.

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