مصنع لمكونات محطات شحن المركبات الكهربائية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع شركة «شاحن» لتأسيس مصنع لمكونات محطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية وصيانتها وتشغيلها في الإمارات. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» إلى تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من خلال عقود الشراء التي تم التفاوض عليها مسبقاً.

شهد التوقيع معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، حيث وقع طارق الهاشمي مدير إدارة تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورمزي كحي الرئيس التنفيذي لشركة «شاحن».

وقال طارق الهاشمي: «تسهم الشراكة في تطوير منظومة جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، وذلك يتماشى مع جهود الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية»

وقال رمزي كحي: «يسعدنا التعاون مع وزارة الصناعة لتعزيز تصنيع محطات شحن المركبات الكهربائية في العربية». وبموجب الاتفاقية، تركز شركة «شاحن» على البحث والتطوير، بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، ما يدعم مساعي توطين المنتجات، وتطوير البرمجيات، وخلق فرص التدريب وفرص العمل للكفاءات الإماراتية الشابة، حيث من المقرر أن تبلغ نسبة التوطين في الشركة حوالي 20 %.

وتدعم الاتفاقية التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود تحقيق الحياد المناخي، حيث تهدف شركة «شاحن» إلى تلبية 40 %من الطلب على شحن التيار المباشر في الإمارات، بحلول 2030.

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