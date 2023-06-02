«بيور هيلث» تخصص 13 مليار درهم لمشتريات المنتجات المحلية في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «بيور هيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز التزاماتها لبرنامج القيمة الوطنية المضافة عن زيادة دعمها للمشتريات المحلية بنسبة 30 % عن العام 2022، لتصل إلى 13 مليار درهم بحلول عام 2032.

وكانت «بيور هيلث» انضمت العام الماضي إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخصصت أكثر من 10 مليارات درهم لمشتريات المنتجات المحلية في النسخة الأولى من منتدى «اصنع في الإمارات»، تشمل منتجات يمكن تصنيعها محلياً في مجال الأدوية والمنتجات الطبية. وفي النسخة الثانية من المنتدى هذا العام زادت دعمها للمشتريات المحلية بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم لتصل إلى 13 مليار درهم بحلول 2032.

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إنفاق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني بلغ نحو 53 مليار درهم خلال العام 2022، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الصناعي، والارتقاء بأدائه وضمان استدامته من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات والخدمات الوطنية، وتحقيق فوائد اقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات الكبرى في الاقتصاد الوطني».

من جانبه، قال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «بيور هيلث»: «أعلنت مجموعة «بيور هيلث» خلال العام الماضي التزامها بدعم وتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة. وكجزء من هذا الالتزام، يسعدنا أن نعلن عن زيادة بنسبة 30 % لدعم مشتريات المنتجات المصنعة محلياً في دولة الإمارات على مدى 10 سنوات ليصل إلى 13 مليار درهم بحلول عام 2032».

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