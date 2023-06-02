أبوظبي تستثمر مليار درهم في «برنامج الشركاء»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي برنامج شركاء أبوظبي لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الصناعية والمستثمرين. جاء إطلاق برنامج شركاء أبوظبي خلال منتدى (اصنع في الإمارات).

وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن القطاع الصناعي في أبوظبي يملك القدرات لمواصلة نموه القوي والازدهار وقال معاليه: «قمنا بتخصيص استثمارات بـ1 مليار درهم ببرنامج شركاء أبوظبي كجزء من خطط تحسين سلسلة القيمة في القطاع الصناعي، واستقطاب استثمارات نوعية في المجالات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية لتسريع النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونواصل المناقشات والتباحث مع الشركاء والمعنيين لزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال».

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