انطلاق «جواهر الإمارات» في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت، صباح أمس في إمارة الشارقة، فعاليات النسخة الـ4 من معرض «جواهر الإمارات»؛ الحدث الإماراتي الأول من نوعه المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة والعطور، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار 4 أيام، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث يجمع نخبة من رواد تصميم الذهب والمجوهرات الإماراتيين، إلى جانب أكثر من 100 عارض من أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة.

وافتتح فعاليات المعرض الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومركز إكسبو الشارقة.

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