الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع أندرو جريفيث، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية، لبحث تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين

حضر الاجتماع إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية.

وأكد بن طوق أن العلاقات الإماراتية البريطانية استراتيجية وتاريخية، مشيراً إلى أن الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً من الشراكة الاقتصادية، والتي تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المشتركة، والرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يدعم تحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعبيهما.

وتابع: تشهد الاستثمارات الإماراتية نمواً متواصلاً في الأسواق البريطانية في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية، حيث وصلت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة المتحدة نحو 29 مليار درهم بنهاية 2021، وفي المقابل بلغت استثمارات المملكة المتحدة في الإمارات نحو 77 مليار درهم بنهاية 2020، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في سبتمبر 2021 عن ضخ استثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه استرليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة «مبادلة» للاستثمار السيادي، ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال 2022 نحو 37 مليار درهم، بنمو 26% مقارنة مع 2021، فيما تعد المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات، حسب بيانات 2022، وتستحوذ على 11% من إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية مع أوروبا، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ 19 عالمياً للمملكة المتحدة، وتستحوذ الإمارات على 30% من تجارة المملكة المتحدة عربيا.

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