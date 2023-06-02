«دو» تحصد 5 جوائز في حفل جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة

المصدر: (دبي- البيان)

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حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، 5 جوائز في حفل توزيع الجوائز، الذي نظمته جمعية التسويق عبر الهاتف المحمول (MMA) في فندق ريكسوس جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، ويحتفي حفل توزيع الجوائز، سنوياً، بالشركات التي تقدم حملات تسويقية استثنائية عبر الأجهزة المحمولة، ويكرم قادة القطاع ورواده من ذوي الرؤى الملهمة والمساهمين في دفع عجلة الابتكار.

وكرمت لجنة تحكيم الجوائز الفرق الموهوبة في دو على جهودها في تنفيذ حملات تسويقية متميزة على مستوى القطاع، وحصلت دو على الجوائز الفضية عن فئة أفضل تجربة عملاء مع حملة «أمورك طيبة»، وأفضل حملة لباقات التجوال للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، وأفضل حملة لـ«باقات Power للبيانات غير المحدودة- للدفع الآجل». إضافة إلى ذلك تم تكريم دو بالجوائز البرونزية لأفضل منتج عن «باقات Power للبيانات غير المحدودة - للدفع المسبق»، وأفضل حملة تسويقية لباقات التجوال للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة.

وتمثل هذه الجوائز دليلاً على التزام دو المستمر بتقديم حلول تسويق متطورة، عبر المنصات الرقمية والارتقاء بتجارب عملائها.

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