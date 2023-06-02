«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بـ 600 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات، وإحدى أكبر المؤسسات المالية الآمنة في العالم، في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5 سنوات، وبمعدل +95 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.774%.

ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للسندات الخضراء من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، وقد أرسى بنك أبوظبي الأول معايير جديدة، من خلال تحقيق أقل هامش تسعير للسندات المقومة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات من قبل أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى تسعير السندات عند 5 نقطة أساس، ضمن هيكلية البنك الحالية للسندات المقومة بالدولار الأمريكي، ما يعكس المكانة المتميزة، التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في السوق.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، ما أدى إلى زيادة في عمليات الاكتتاب، بلغت 2.8 ضعف المبلغ الأولي المستهدف، ونتيجة لذلك تم رفع قيمة الإصدار إلى 600 مليون دولار من القيمة الأصلية البالغة 500 مليون دولار، الأمر الذي عكس مدى إقبال المستثمرين العالميين، وثقتهم بجودة السجل الائتماني لبنك ومبادرات المستدامة، واستأثر المستثمرون الدوليون بما نسبته 85% من قيمة الإصدار، وهي أعلى نسبة تحققها مؤسسة مالية مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023، في حين ذهبت نسبة 34 من الإصدار إلى الاستثمارات الخضراء، وهي واحدة من أعلى النسب بالسوق.

وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى البنك: «يُسعدنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير على إصدار السندات الخضراء، الذي يؤكد التزمنا بمواصلة تمويل مشاريع الاستدامة، ويُبرز ثقة المستثمرين بالبنك وقوته الائتمانية. وحظي هذا الإصدار بمشاركة دولية واسعة لا سيما من المستثمرين الآسيويين، الذين أبدوا اهتماماً ودعماً كبيرين للإصدار، ونجحنا في تحقيق هامش تسعير نهائي أقل من 100 نقطة أساس، في إنجاز يؤكد مكانة البنك المتميزة بمجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ويعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار عام ناجح يطرحه البنك في سوق السندات المقومة بالدولار، خلال عام 2023.

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