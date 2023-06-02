مركز رأس الخيمة يطلق غداً معرض عيد الأضحى

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

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كشف مركز رأس الخيمة للمعارض عن إطلاق فعاليات معرض عيد الأضحى 2023، ابتداءً من يوم غد ولغاية 27 يونيو الجاري، وسيفتح المعرض أبوابه للزوار مجاناً من الساعة الـ 5 عصراً حتى الساعة 11 مساء، وتنظمه مؤسسة قمة الأصايل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وسط مشاركة كبيرة.

ويقدم المعرض عروضاً متميزة، وتجربة تسوق رائعة لزواره بأسعار تنافسية لشركات محلية وعالمية، بما يتضمنه من عروض لتشكيلة واسعة من كل المنتجات للسيدات والرجال والأطفال، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، ومنطقة تضم مجموعة كبيرة من المطاعم العالمية والمحلية المتنوعة، ومنها المأكولات الشعبية، ومنطقة مخصصة لأصحاب رخص الغد لطرح منتجاتهم.

وكشف محمد حسن السبب مدير مركز معارض رأس الخيمة عن مفاجأة ستسعد زوار المعرض، حيث ستكون هناك سحوبات على جوائز قيمة، منها سيارتان، وسيقام السحب الأول في 17 يونيو، فيما السحب الثاني مع نهاية فعاليات المعرض، إضافة إلى السحب على هدايا يومية قيمة من ساعات لماركات عالمية، وهواتف من احدث الموديلات، وأجهزة كمبيوترات محمولة، وأجهزة كهربائية، والفوز بالعديد من الهدايا، التي يتيحها المعرض لرواده.

وأشار إلى أن هناك أيضاً العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمعرض، منها الألعاب المتنوعة للأطفال وفعاليات تراثية ومسابقات لجمهور الزوار، ما يمكن العائلات من قضاء أوقات ممتعة.

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