ورشة لغرفة الشارقة عن توظيف «الميتافيرس» في خدمة الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ورشة عمل بعنوان «ما هو الميتافيرس»، استهدفت تعريف موظفي وموظفات الغرفة بأفضل السبل لاستخدام الميتافيرس، لصالح الأعضاء والمنتسبين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وبما يحقق أجندات الإمارات، ويدعم مؤشراتها المستهدفة للثورة الصناعية الرابعة.

وحضر الورشة، التي أقيمت بمقر الغرفة، مريم الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي وموظفات الغرفة، وقدمها المهندس علي سالم النعيمي، حيث تناول خلالها لمحة تاريخية عن الثورات الصناعية، التي تعاقبت على العالم وصولاً إلى الثورة الصناعية الرابعة، وقدم شرحاً مفصلاً عن الميتافيرس، وكيفية تحقيق الفائدة من التقنية وتسخيرها لصالح خدمة مجتمع الأعمال، بما يواكب استراتيجيات الإمارات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل وغيرها.

وأكدت مريم الشامسي حرص غرفة الشارقة، والتزامها باطلاع موظفيها على أحدث الابتكارات والتقنيات، وتهيئة البيئة المثالية لهم.

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