«يوغوف»: مواطنون ومقيمون يفضلون إجازة الصيف داخل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشف استطلاع رأي لمنصّة «يوغوف YouGov» البريطانية عن أنَّ عدداً كبيراً من مواطني ومقيمي دولة الإمارات بحصة نحو 42 %، يعتزمون قضاء إجازة العطلة الصيفية من يونيو إلى سبتمبر في الدولة، مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بسبب التطوّر في قطاعي الترفيه والتسلية.

وبحسب استطلاع الرأي، فإنَّ نسبة من يرون أنّ هناك الكثير مما يجب القيام به مقارنة بالسنوات السابقة فيما يتعلق بالترفيه وأنشطة أوقات الفراغ، بلغت نحو 42 %.

ووفقاً لاستطلاع الرأي، قال 25 %من الذي أُجريت عليهم عيّنة الاستطلاع، إن درجة الحرارة خلال فصل الصيف لم تعد دافعاً لقضاء عطلة الصيف بعيداً عن الإمارات، بينما كان نحو 34 % لديهم التزامات وظيفية، و21 % يرون أن تكاليف السفر باهظة، و22 % ستزورهم عائلاتهم داخل الدولة.

وبحسب التقرير الذي نشرته المنصّة عبر موقعها الرسمي؛ فإنَّ النموّ والتطوُّر في قطاعي الترفيه والتسلية في الإمارات جعلها وجهة مثالية لكل الأشخاص من جميع أنحاء العالم لقضاء أوقات ممتعة مع العائلات.

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